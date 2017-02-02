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Неймар не сыграет в ответном матче Кубка Испании против "Атлетико"
Бразильский форвард "Барселоны" Неймар в первом матче полуфинала Кубка Испании с "Атлетико" (2:1) получил желтую карточку в результате нарушения правил на защитнике мадридцев Хуанфране.
Это предупреждение стало для бразильца третьим в текущем розыгрыше турнира, и ответную игру он будет вынужден пропустить. Ответный поединок состоится в Барселоне 7 февраля.
Газета.ru
Это предупреждение стало для бразильца третьим в текущем розыгрыше турнира, и ответную игру он будет вынужден пропустить. Ответный поединок состоится в Барселоне 7 февраля.
Газета.ru
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