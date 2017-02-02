Ласина Траоре готовится к матчу против "Алавеса" в общей группе (видео)

Нападающий хихонского "Спортинга" Ласина Траоре, арендованный испанской командой, готовится к матчу с "Алавесом" в общей группе, передает пресс-служба клуба.Матч 21-го тура первенства Испании состоится 5 февраля в Хихоне.