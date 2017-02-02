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Ласина Траоре готовится к матчу против "Алавеса" в общей группе (видео)

Нападающий хихонского "Спортинга" Ласина Траоре, арендованный испанской командой, готовится к матчу с "Алавесом" в общей группе, передает пресс-служба клуба.

Матч 21-го тура первенства Испании состоится 5 февраля в Хихоне.

ВИДЕО - здесь
Теги: Траоре
Сегодня, 03:47
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