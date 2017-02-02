Хосеп Гвардиола: те, кто сегодня играл в нападении - это будущее "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола проанализировал матч 23-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (4:0).



"Мы хорошо прессинговали и агрессивно действовали без мяча. Жезус – настоящий боец с отличным голевым чутьем, при этом он может и голевой пас отдать.



Сегодня у нашей атакующей тройки средний возраст был 20 лет. Эти игроки – будущее "Манчестер Сити". Мне нравится, что наша игра понравилась болельщикам.



Я не сомневаюсь в наших вратарях. Сегодня я решил выпустить Кабальеро, значит в другом матче может сыграть Браво", – цитирует Гвардиолу BBC.