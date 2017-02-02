СМИ: "Манчестер Юнайтед" договорился с Антуаном Гризманном

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед" о переходе в английский гранд, утверждает MSN.Сообщается, что для завершения трансфера манкунианцами остается договориться с нынешним клубом футболиста сборной Франции. Не исключается, что сумма возможной трансферной сделки составит около €100 млн. Действующий контракт Гризманна с "Атлетико" в силе до лета 2021 года.