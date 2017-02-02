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СМИ: "Манчестер Юнайтед" договорился с Антуаном Гризманном

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед" о переходе в английский гранд, утверждает MSN.

Сообщается, что для завершения трансфера манкунианцами остается договориться с нынешним клубом футболиста сборной Франции. Не исключается, что сумма возможной трансферной сделки составит около €100 млн. Действующий контракт Гризманна с "Атлетико" в силе до лета 2021 года.

Газета.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Гризманн
Сегодня, 08:20
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:39) #
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online

Руни на выход?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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