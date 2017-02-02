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Евгений Ловчев: Иванович может стать клеем для обороны "Зенита" после ухода Гарая

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев дал свою оценку трансферу защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".

"Иванович – игрок, который звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен. Да, выше своей планки не прыгал, но и ниже не опускался. Нет у Ивановича колебаний, он стабильно показывает высокий уровень игры. Да, сейчас перестал попадать в основу "Челси". Но это все дело вкуса. Пришел новый тренер, который не видел его в составе. Так что для "Зенита" Иванович – это хорошее приобретение. И вот почему.

Иванович – не звезда, а работяга. Он игрок и фланга, и цента обороны. После ухода Гарая у "Зенита" возникли проблемы в обороне. Не стала клея, который склеивал защиту. Иванович этим клеем может стать. Даже играя в центре защиты, Иванович может быть опасен при стандартах у чужих ворот. Персонально в отборе играет грамотно, неуступчив. Все, что надо для качественного защитника, у Бранислава есть.

Неслучайно на него в свое время обратили внимание в "Челси", куда он перешел из "Локо" и долго играл на высоком уровне. Еще один плюс – Иванович хорошо говорит по-русски. Он серб, а к сербам в России всегда радушное отношение.

Что касается минусов, то Иванович все-таки уже идет, что называется, с горочки. И в "Зенит" он идет не выигрывать Лигу чемпионов, а заработать денег. Известно ведь, какие налоги в Англии и какие – в России. Но при этом я в Ивановиче уверен: он будет отрабатывать свою зарплату, будет всегда в порядке", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Иванович Зенит
Сегодня, 08:25
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№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 08:49) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Иванович - клей, а какой? Момент, БФ, а может Кассиус?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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