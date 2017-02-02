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Игорь Черевченко: Прудников - средний нападающий, а нынешний Фарфан - загадка

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказал свое мнение о новичке красно-зеленых Джефферсоне Фарфане, а также о находящемся на просмотре Александре Прудникове.

"Фарфана как футболиста не видел уже много лет. Будучи в ПСВ, в "Шальке" - да, это был добротный игрок, звезда. Им даже "Бавария" интересовалась. 32 года – это хороший возраст для футболиста. Но в последнее время он выступал за "Аль-Джазиру", поэтому его нынешний уровень - загадка. Даже не могу себе представить силу чемпионата ОАЭ. Думаю, что Фарфан приходит в "Локомотив" как альтернатива Самедову, он же правый инсайд.

Что касается Прудникова, то, на мой взгляд, Прудников - средний нападающий по меркам России. Ни хороший, ни плохой – обычный!" - цитирует Черевченко "Чемпионат".
Теги: Черевченко Локомотив
Сегодня, 08:42
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