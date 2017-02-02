Златан Ибрагимович: некоторые сейвы Якупович делал для камер

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил свое недовольство ничейным итогом матча чемпионата Англии против "Халла" (0:0) и прокомментировал игру голкипера "тигров" Элдина Якуповича.



"Мы очень разочарованы, это нормально, когда не удается выиграть матч. У нас были отличные моменты, чтобы забить, мы должны были побеждать сегодня. Это был очень важный матч.



Не было таких моментов, где "Халл" по-настоящему спас бы вратарь. В случае с Хуаном Матой был не хороший сейв, а плохой удар. Некоторые сейвы вратарь делал для камер", - передает слова Ибрагимовича BBC Sport.