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Борис Ротенберг: не думаю о том, чтобы вернуться в футбол

Бывший президент "Динамо" бизнесмен Борис Ротенберг заявил, что не планирует возвращаться в футбол.

Напомним, Ротенберг в июле 2015 года покинул пост президента бело-голубых, чтобы сосредоточиться на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом.

"Нет, не думаю", - передает слова Ротенберга "Р-Спорт".
Теги: Ротенберг Динамо
Сегодня, 09:13
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 09:43) #
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ну правильно, кому надо бабло ворью сливать впустую....


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