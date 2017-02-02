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Евгений Ловчев: Оланаре - что-то среднее между Думбия и Страндбергом

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказал мнение об изменениях в линии атаки у столичного ЦСКА.

"Оланаре, которого на днях подписал ЦСКА – это что-то среднее между Думбия и Страндбергом. Думбия – тот больше все-таки носорог. И мощнее, и быстрее. Оланаре же ЦСКА взял и потому, что игрок в ЦСКА уже играл, и потому что финансовые возможности клуба ограничены.

Если вспоминать историю с травмой Оланаре, которую он получил, празднуя гол в ворота "Зенита", в том моменте он не играл на публику. Просто эмоции в такой момент переполняют, человек, как кипяток.

Что касается ухода Траоре в "Спортинг", уже говорил об ошибочности суждения, будто это хороший игрок. Не помню, чтобы Траоре здорово играл в "Кубани" или "Анжи". Вот Мельгарехо по некоторым матчам в "Кубани" запомнил, Попова – тоже. Но не Траоре.

Ну, да, длинный, что-то иногда забивал. Но какой-то он не координированный, рост свой не использует, то сильные качества. Для меня он – слабый игрок.

Удивлен, как Траоре в "Монако" попал, который Фалькао и других больших игроков подписывал. Они ошиблись и хотели сплавить этого игрока. Сплавили в ЦСКА. Потом этим же занимались уже армейцы", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев ЦСКА Оланаре Траоре
Сегодня, 09:17
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№1 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ловчев - что-то среднее между Мостовым и Бубновым!
Регистрация: 31.07.2015
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