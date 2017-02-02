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Игорь Черевченко: есть несколько предложений, обсуждаем

Экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко сообщил, что у него есть несколько вариантов возвращения в футбол.

"Очень соскучился по работе! Все-таки уже пять месяцев прошло, хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика! Мне важно, чтобы был интерес. Не просто работать, а решать задачи. Это может быть команда и первого дивизиона, главное, чтобы были задачи.

Есть ли предложения? Есть несколько вариантов, обсуждаем. Пока что всё только на уровне разговоров, без чего-то конкретного. И речь идёт не об РФПЛ", - цитирует Черевченко "Чемпионат".
Теги: Черевченко Локомотив
Сегодня, 09:52
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№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:29) #
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Либо Казахстан либо Пердив. В любом случае удачи.
Регистрация: 27.09.2015
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