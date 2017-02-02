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Жозе Моуринью: правила слишком разные, я плачу намного больше штрафов, чем другие
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 23-го тура АПЛ с "Халл Сити" (0:0) высказал мнение, что арбитры по разному относятся к нему и наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу.
"Правила слишком разные. Не хочу много говорить, потому что я плачу большие штрафы. Я плачу больше, чем другие и намного больше.
Например, вчера один тренер услышал от четвертого судьи: "Мне нравятся ваши эмоции, и потому что мне нравятся ваши эмоции, нет проблем".
А мне сегодня было сказано "присядьте, иначе придется отправиться на трибуны". Судьи не любят мои эмоциональные реакции. Думаю, что с такой вероятностью быть оштрафованным мне лучше молчать", - цитирует португальца "Газета.ru" со ссылкой на Sky Sport.
"Правила слишком разные. Не хочу много говорить, потому что я плачу большие штрафы. Я плачу больше, чем другие и намного больше.
Например, вчера один тренер услышал от четвертого судьи: "Мне нравятся ваши эмоции, и потому что мне нравятся ваши эмоции, нет проблем".
А мне сегодня было сказано "присядьте, иначе придется отправиться на трибуны". Судьи не любят мои эмоциональные реакции. Думаю, что с такой вероятностью быть оштрафованным мне лучше молчать", - цитирует португальца "Газета.ru" со ссылкой на Sky Sport.
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