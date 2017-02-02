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Жозе Моуринью: правила слишком разные, я плачу намного больше штрафов, чем другие

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 23-го тура АПЛ с "Халл Сити" (0:0) высказал мнение, что арбитры по разному относятся к нему и наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

"Правила слишком разные. Не хочу много говорить, потому что я плачу большие штрафы. Я плачу больше, чем другие и намного больше.

Например, вчера один тренер услышал от четвертого судьи: "Мне нравятся ваши эмоции, и потому что мне нравятся ваши эмоции, нет проблем".

А мне сегодня было сказано "присядьте, иначе придется отправиться на трибуны". Судьи не любят мои эмоциональные реакции. Думаю, что с такой вероятностью быть оштрафованным мне лучше молчать", - цитирует португальца "Газета.ru" со ссылкой на Sky Sport.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:57
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