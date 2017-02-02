Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андре Виллаш-Боаш в Китае отведал блюдо из насекомых (видео)

Бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, стоящий у руля китайского "Шанхай Шанган", отведал местной кухни.

Португальский наставник сообщил в Инстаграме, что попробовал приготовленных насекомых.

"Как говорится, первый раз не забывается никогда", - подписал видео Виллаш-Боаш.

ВИДЕО - здесь
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 09:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Китайцы едят все что движется,а что не движется , двигают и тоже едят smiley


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.