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Билеты на матч со "Спартой" для болельщиков "Ростова" будут стоить от 800 рублей

"Ростов" открыл продажу билетов на первый матч 1/16 Лиги Европы со "Спартой".

Продажа билетов будет проходить в три этапа:

1 этап – со 2 по 5 февраля (включительно). Продажа билетов только для владельцев абонементов в кассах Кассир.ру.

2 этап – с 6 по 10 февраля. Продажа билетов в кассах Национального билетного оператора Кассир.ру. и на сайте kassir.ru;

3 этап – с 10 февраля. Продажа билетов общей квоты в кассах стадиона "Олимп-2".

"На один абонемент можно купить один билет. Обращаем ваше внимание, что билеты на бланках, а также электронные билеты на матчи Лиги Европы, могут быть поддельными либо проданными несколько раз. Убедительно просим вас покупать билеты только в кассах Кассир.ру, на сайте билетного оператора и в кассах нашего стадиона.

Футбольный клуб "Ростов" не несет ответственности за билеты, купленные не у официальных представителей", - говорится в сообщении на официальном сайте дончан.

Стоимость билетов начинается от 800 рублей.
Теги: Ростов
Сегодня, 10:30
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