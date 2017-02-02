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"Ростов" оформил заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы

"Ростов" заявил 22 футболиста для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 10:42
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
перса Эзатолахи продали ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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