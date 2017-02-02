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Эрик Штоффельсхаус: мы поддразниваем аудиторию намеками, это стоит того, чтобы немного подождать

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус рассказал о своих задачах в "Локомотиве".

"Меня пригласил в "Локомотив" президент клуба Илья Геркус. У нас с ним состоялся разговор, который мне показался очень интересным. И даже несмотря на то что меня ценят в Канаде, я был рад предложению, которое поступило от "Локомотива". Мне кажется, что у этого клуба замечательные возможности.

Главная задача в "Локомотиве" - сделать команду лучше. Этого мы и будем добиваться, хотя вы должны понимать, что это не так уж и просто. Для этого должно быть правильное время, хорошие предложения на рынке и минимум переоценённых игроков.

На самом деле, я успел оформить пока только один трансфер – мы подписали Джефферсона Фарфана. Считайте, что все остальное – лишь слухи. Сейчас мы поддразниваем аудиторию намеками, что скоро что-то точно произойдет. Поверьте, это стоит того, чтобы немного подождать", - цитирует Штоффельсхауса "Чемпионат".
Теги: Локомотив
Сегодня, 10:51
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