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Диего Симеоне: "Барселона" тоже знает, что борьба еще не окончена

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:2) в полуфинальном матче Кубка Испании. Ответный поединок состоится в Барселоне 7 февраля.

"Во второй половине матча с "Барсой" мы максимально приблизились к тому состоянию, в котором были раньше. Мы почувствали, что способны контролировать игру, восстановиться после 0:2. Что я сказал в перерыве? Эти вещи должны остаться в раздевалке, но я доволен тем, как мы проявили себя во втором тайме.

Борьба еще продолжается? Мы будем цепляться за наши шансы и знаем, что "Барселона" также считает, что борьба не окончена", - заявил специалист.

СЭ
Теги: Атлетико Симеоне
Сегодня, 10:55
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