Диего Симеоне: "Барселона" тоже знает, что борьба еще не окончена

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:2) в полуфинальном матче Кубка Испании. Ответный поединок состоится в Барселоне 7 февраля."Во второй половине матча с "Барсой" мы максимально приблизились к тому состоянию, в котором были раньше. Мы почувствали, что способны контролировать игру, восстановиться после 0:2. Что я сказал в перерыве? Эти вещи должны остаться в раздевалке, но я доволен тем, как мы проявили себя во втором тайме.Борьба еще продолжается? Мы будем цепляться за наши шансы и знаем, что "Барселона" также считает, что борьба не окончена", - заявил специалист.