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Василий Уткин: "Ростов" платит "Томи", при этом сокращает зарплаты в клубе - это лицемерие

Телекомментатор Василий Уткин высказался относительно переноса матча 18-го тура премьер-лиги "Томь" – "Ростов" из Томска в Ростов-на-Дону.

"Ростов" заплатит за перелет, проживание "Томи". Но при этом "Ростов" сокращает зарплату сотрудникам клуба. Это лицемерие 15-го уровня", – передает слова Уткина "СпортFM".
Теги: Уткин Ростов Томь
Сегодня, 11:04
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(1)
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
лицемер,о лицемерии,занятно smirk
Регистрация: 19.10.2010
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Томи лучше-бы самой сняться с турнира, чтобы не позориться и чтобы лишних разговоров не было.
Нету денег, сидите дома.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
где то прибыло. А где-то убыло
Регистрация: 18.03.2012
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