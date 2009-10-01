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СМИ: "Спартак" не будет участвовать в Copa del Sol

"Спартак" отправятся на второй запланированный сбор в Испанию 4 февраля.

Три намеченных ранее контрольных поединка красно-белых в Испании остаются в программе подготовки, информирует "BobSoccer". Речь идет о матчах в Эстепоне 10 и 16 февраля, а также в Марбелье 26 февраля. О соперниках "Спартака" на втором сборе не сообщается.

Ранее в СМИ появилась новость, что "Спартак" может принят участие в предсезонном турнире наподобие Copa del Sol, но эта информация не соответствует действительности, передает источник.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:11
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять спартак без трофеев в этом году...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
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