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Антонио Валенсия - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия признан лучшим игроком клуба в январе, сообщает официальный сайт манкунианцев.

В голосовании Валенсия набрал 57% голосов болельщиков и сумел обойти Фила Джонса (22%) и Маркуса Рэшфорда (21%).
Теги: Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:59
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