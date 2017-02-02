Антонио Валенсия - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия признан лучшим игроком клуба в январе, сообщает официальный сайт манкунианцев.



В голосовании Валенсия набрал 57% голосов болельщиков и сумел обойти Фила Джонса (22%) и Маркуса Рэшфорда (21%).