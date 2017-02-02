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"Наполи" претендует на Златана Ибрагимовича

Нападающий "Манчестер Юнайте" Златан Ибрагимович попал в сферу интересов "Наполи", передает The Guardian.

При этом агент форварда Мино Райола не стал опровергать данную информацию. По его словам, исключать такой вариант развития событий не стоит.

Ранее в СМИ сообщалось, что швед получил от "Манчестер Юнайтед" предложение продлить контракт до 2019 года.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Наполи Трансферы
Вчера, 23:15
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