"Наполи" претендует на Златана Ибрагимовича

Нападающий "Манчестер Юнайте" Златан Ибрагимович попал в сферу интересов "Наполи", передает The Guardian.



При этом агент форварда Мино Райола не стал опровергать данную информацию. По его словам, исключать такой вариант развития событий не стоит.



Ранее в СМИ сообщалось, что швед получил от "Манчестер Юнайтед" предложение продлить контракт до 2019 года.