Патрис Эвра выбыл на полторы-две недели

Защитник "Монако" Патрис Эвра получил травму, сообщает официальный сайт клуба.



Француз травмировался в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Лиона" (2:1) и был заменен уже на 48-й минуте матча. Врачи обнаружили у Эвра повреждение задней поверхности левого бедра, а его сроки восстановления составят около полутора-двух недель.