Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Патрис Эвра выбыл на полторы-две недели

Защитник "Монако" Патрис Эвра получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Француз травмировался в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Лиона" (2:1) и был заменен уже на 48-й минуте матча. Врачи обнаружили у Эвра повреждение задней поверхности левого бедра, а его сроки восстановления составят около полутора-двух недель.
Теги: Эвра Ювентус
Вчера, 23:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.