Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборные Камеруна и Египта сыграют в финале Кубка Африки

Сборная Камеруна стала вторым финалистом Кубка Африки. Команда в 1/2 финала турнира переиграла команду Ганы.

5 февраля в решающем поединке камерунцы встретятся со сборной Египта. В матче за третье место 4 февраля сыграют сборные Буркина-Фасо и Ганы.

Кубок Африки. 1/2 финала

Камерун – Гана – 2:0

Голы: Нгадо, 72 (1:0). Бассогог, 90+3 (2:0).

Камерун: Ондоа, Фай, Тейку, Нгадо, Ойонго, Бассогог, Сиани, Джум (Манджек, 77), Зуа, Тамбе (Абубакар, 73), Муканджо.

Гана: Разак, Аффул, Бой, Амарти, Ачеампонг, Атсу, Акуа (Гьян, 75), Вакасо, Партей (Агьеманг-Баду, 86), А.Айю, Дж.Айю.

Предупреждение: Муканджо, 81.
Сегодня, 00:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.