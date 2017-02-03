Сборные Камеруна и Египта сыграют в финале Кубка Африки

Сборная Камеруна стала вторым финалистом Кубка Африки. Команда в 1/2 финала турнира переиграла команду Ганы.



5 февраля в решающем поединке камерунцы встретятся со сборной Египта. В матче за третье место 4 февраля сыграют сборные Буркина-Фасо и Ганы.



Кубок Африки. 1/2 финала



Камерун – Гана – 2:0



Голы: Нгадо, 72 (1:0). Бассогог, 90+3 (2:0).



Камерун: Ондоа, Фай, Тейку, Нгадо, Ойонго, Бассогог, Сиани, Джум (Манджек, 77), Зуа, Тамбе (Абубакар, 73), Муканджо.



Гана: Разак, Аффул, Бой, Амарти, Ачеампонг, Атсу, Акуа (Гьян, 75), Вакасо, Партей (Агьеманг-Баду, 86), А.Айю, Дж.Айю.



Предупреждение: Муканджо, 81.