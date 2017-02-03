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Валерий Карпин: кого считаю суперпрофессионалом? Паршивлюка

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал, чье профессиональное отношение к работе оценивает выше всего.

"Если сказать суперпрофессионал – чьё лицо сразу всплывает? Из "Спартака" – Паршивлюк. Это навскидку. Если подальше заглянуть – Онопко. С точки зрения профессионализма Онопко и Паршивлюк на одной ступеньке.

Что помешало Паршивлюку? Помимо травм ещё есть психология, например. Бойцовские качества. Паршивлюк не такой агрессивный для защитника, как хотелось бы", - цитирует Карпина "СЭ".
Теги: Карпин Паршивлюк Спартак
Сегодня, 00:56
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№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 01:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот кто бы сейчас точно лишним не был,вполне мог Каррера его внидрить в состав,спасибо Аленю!
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: procop (Сегодня, 01:27) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы не травмы, но бы мешает confused
Регистрация: 27.11.2016
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