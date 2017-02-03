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Бранислав Иванович: спрашивал у Виллиана про Луческу, все говорят - классный тренер
Защитник Бранислав Иванович, перешедший из "Челси" в "Зенит" рассказал, что наводил справки про главного тренера сине-бело-голубых.
"Я знаю много игроков "Зенита", часто против них играл и на клубном уровне, и на уровне сборных. Знаю, что это за команда, какая она сильная. Постараюсь быстро адаптироваться в команде, к работе в новом клубе. Надеюсь, все будет нормально.
Спрашивал у Виллиана про Луческу. Также разговаривал с ребятами, которые знают главного тренера команды. И они говорят, что Луческу - классный тренер, который хочет всегда выигрывать, всегда хорошо настраивает команду. Надеюсь, все у нас получится и будет результат.
Все равно, как меня будут называть, - Бранислав, Ива… В разных клубах называли по-разному, но для меня это неважно", - цитирует Ивановича пресс-служба "ФК "Зенит"".
"Я знаю много игроков "Зенита", часто против них играл и на клубном уровне, и на уровне сборных. Знаю, что это за команда, какая она сильная. Постараюсь быстро адаптироваться в команде, к работе в новом клубе. Надеюсь, все будет нормально.
Спрашивал у Виллиана про Луческу. Также разговаривал с ребятами, которые знают главного тренера команды. И они говорят, что Луческу - классный тренер, который хочет всегда выигрывать, всегда хорошо настраивает команду. Надеюсь, все у нас получится и будет результат.
Все равно, как меня будут называть, - Бранислав, Ива… В разных клубах называли по-разному, но для меня это неважно", - цитирует Ивановича пресс-служба "ФК "Зенит"".
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