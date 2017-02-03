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Артема Дзюбу посвятили в капитаны "Зенита", пропустив через "тоннель" (видео)

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал новым капитаном команды, сообщила ранее пресс-служба петербургского клуба.

Было опубликовано видео процесса посвящения форварда в эту должность. Дзюбе пришлось пройти через "тоннель".

"Вообще легко. Меня в детстве сильнее шлепали", - прокомментировал событие новоявленный капитан команды.

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 01:17
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 01:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Вообще легко. Меня в детстве сильнее шлепали", - прокомментировал событие новоявленный капитан команды.
Однозначно Молло шлепал сильнее всех laughing ,дзюба как всегда сначала говорит потом думает,рад за зенит,знаю точно им ничего хорошего не светит с таким капитаном expressionless
Регистрация: 3.11.2016
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