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"Анжи" заключил контракт с воспитанником "Зенита" (фото)

20-летний форвард Павел Долгов стал игроком "Анжи", передает пресс-служба махачкалинцев.

Контракт подписан на два с половиной года.

Долгов является воспитанником "Зенита". С 2013 года выступал за "Зенит", "Зенит-2" и молодежку "Зенита".

Теги: Анжи
Сегодня, 01:34
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