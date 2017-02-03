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Валерий Карпин: пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своем отношении к дисциплине в команде.

– Бывший ваш помощник Андрей Тихонов, расставшись со "Спартаком", сообщил, что в команде была очень нервная обстановка. Увязал это с огромным количеством штрафов.

– Ну… Это его мнение!

– Вы согласны?

– Нет. Абсолютно.

– Расшифруйте.

– Я могу сказать иначе: только потому, что были штрафы, "Спартак" занимал третье, четвертое, второе место. Благодаря дисциплине! Позже этого не стало – и "Спартак" даже в призеры не попадал.

– Вы тогда произнесли: "Я понял – тренера должны бояться". Сегодня готовы повторить?

– Да. Свойство человеческое – расслабляться! Если меня никто и ничего не напрягает, я тоже расслаблюсь. Пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты. Почему? Вы знаете ответ?

– Будут в составе при любом раскладе.

– Вот и все! Как-то же надо их напрягать. Поэтому-то и случались вторые места. Хотя бы вторые! Уже достижение.

– 100 евро за сто грамм лишнего веса – нормально?

– Конечно, нормально! Правда, за сто грамм никого не штрафовали.

– Это меняет дело.

– Установлена была эта цифра? Да! Но даже за пятьсот грамм не наказывали, если разовый случай. У кого было три-четыре килограмма лишних – тот получал штраф, – цитирует Карпина "СЭ".
Теги: Карпин
Сегодня, 01:58
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