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Валерий Карпин: пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты
Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своем отношении к дисциплине в команде.
– Бывший ваш помощник Андрей Тихонов, расставшись со "Спартаком", сообщил, что в команде была очень нервная обстановка. Увязал это с огромным количеством штрафов.
– Ну… Это его мнение!
– Вы согласны?
– Нет. Абсолютно.
– Расшифруйте.
– Я могу сказать иначе: только потому, что были штрафы, "Спартак" занимал третье, четвертое, второе место. Благодаря дисциплине! Позже этого не стало – и "Спартак" даже в призеры не попадал.
– Вы тогда произнесли: "Я понял – тренера должны бояться". Сегодня готовы повторить?
– Да. Свойство человеческое – расслабляться! Если меня никто и ничего не напрягает, я тоже расслаблюсь. Пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты. Почему? Вы знаете ответ?
– Будут в составе при любом раскладе.
– Вот и все! Как-то же надо их напрягать. Поэтому-то и случались вторые места. Хотя бы вторые! Уже достижение.
– 100 евро за сто грамм лишнего веса – нормально?
– Конечно, нормально! Правда, за сто грамм никого не штрафовали.
– Это меняет дело.
– Установлена была эта цифра? Да! Но даже за пятьсот грамм не наказывали, если разовый случай. У кого было три-четыре килограмма лишних – тот получал штраф, – цитирует Карпина "СЭ".
– Бывший ваш помощник Андрей Тихонов, расставшись со "Спартаком", сообщил, что в команде была очень нервная обстановка. Увязал это с огромным количеством штрафов.
– Ну… Это его мнение!
– Вы согласны?
– Нет. Абсолютно.
– Расшифруйте.
– Я могу сказать иначе: только потому, что были штрафы, "Спартак" занимал третье, четвертое, второе место. Благодаря дисциплине! Позже этого не стало – и "Спартак" даже в призеры не попадал.
– Вы тогда произнесли: "Я понял – тренера должны бояться". Сегодня готовы повторить?
– Да. Свойство человеческое – расслабляться! Если меня никто и ничего не напрягает, я тоже расслаблюсь. Пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты. Почему? Вы знаете ответ?
– Будут в составе при любом раскладе.
– Вот и все! Как-то же надо их напрягать. Поэтому-то и случались вторые места. Хотя бы вторые! Уже достижение.
– 100 евро за сто грамм лишнего веса – нормально?
– Конечно, нормально! Правда, за сто грамм никого не штрафовали.
– Это меняет дело.
– Установлена была эта цифра? Да! Но даже за пятьсот грамм не наказывали, если разовый случай. У кого было три-четыре килограмма лишних – тот получал штраф, – цитирует Карпина "СЭ".
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