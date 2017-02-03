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"Сельта" и "Алавес" не выявили победителя в полуфинале Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Сельта" сыграла вничью с "Алавесом". Ответная игра состоится 8 февраля.

Кубок Испании. 1/2 финала.

"Сельта" - "Алавес" - 0:0

"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Ронкалья, Кабраль (Гомес, 80), Радоя, Васс (Гвидетти, 76), Диас, Эрнандес, Аспас, Бонгонда (Систо, 69)

"Алавес": Пачеко, Франсуа, Феддаль, Лагуардия, Фемения, Льоренте, Камараса (Ромеро, 84), Ману, Брум, Токеро (Мендес, 63), Гомес (Карлос, 75)

Предупреждения: Бонгонда, 33, Льоренте, 60, Камараса, 67
Теги: Сельта Алавес
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