Совладелец "Вест Хэма": на открытом рынке мы могли бы получить за Пайета 40-50 млн фунтов

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд прокомментировал трансфер полузащитника Димитри Пайета в "Марсель" за 25 миллионов фунтов.



"Пайет стоил 40-50 миллионов фунтов. На открытом рынке мы могли бы получить за него минимум 35 миллионов. Но его уход поможет команде стать психологически сильнее.



Мы хотели сохранить Пайета, тренер хотел построить вокруг Димитри команду. Но, к сожалению, не всегда все возможно. Пайет подвел болельщиков, подвел клуб, я очень разочарован", – передает слова Голда Goal.