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Серхио Агуэро: информация про наркотики, найденные в доме моей бабушки - это ложь

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро опроверг информацию о том, что в ходе обыска сотрудниками полиции дома его бабушки в Кильмесе были обнаружены 200 граммов марихуаны.

"Я обычно не реагирую на слухи, но в данном случае это касается моей семьи и я не могу это игнорировать. Сообщения, появившиеся в СМИ, - это ложь.

Мои бабушка и дедушка по линии отца, к сожалению, уже умерли, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане", - написал Агуэро в твиттере.

Газета.ru
Теги: Агуэро
Сегодня, 02:11
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