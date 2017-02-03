Серхио Агуэро: информация про наркотики, найденные в доме моей бабушки - это ложь

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро опроверг информацию о том, что в ходе обыска сотрудниками полиции дома его бабушки в Кильмесе были обнаружены 200 граммов марихуаны."Я обычно не реагирую на слухи, но в данном случае это касается моей семьи и я не могу это игнорировать. Сообщения, появившиеся в СМИ, - это ложь.Мои бабушка и дедушка по линии отца, к сожалению, уже умерли, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане", - написал Агуэро в твиттере.