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Валерий Карпин: предложения тренировать были, но не договорились

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал, что у него были предложения о работе за последнее время, однако к соглашению прийти не удалось.

– За последнее время были предложения тренировать?

– Да.

– Что удержало?

– Не договорились!

– По деньгам?

– Не буду говорить, что они значения не имеют. Но это не самое главное. Думаю, важнее всего адекватность и серьезность приглашающих людей. Двух экспериментов достаточно.

– Вы про "Мальорку" и "Торпедо" Армавир?

– Да.

Источник: "СЭ"
Теги: Карпин
Сегодня, 02:14
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