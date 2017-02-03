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СМИ: Джо Харт может перейти в "Челси"

Вратарь "Торино" Джо Харт, принадлежащий "Манчестер Сити", летом может стать игроком "Челси", информирует calciomercato.com.

Сообщается, что 29-летний страж ворот уже провел в Милане раунд переговоров с представителями лондонского клуба. Харт рассматривается, как замена Тибо Куртуа, который по окончанию сезона может перейти в "Реал".
Теги: Челси Харт
Сегодня, 08:15
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