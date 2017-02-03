ФБР расследует дело в отношении экс-президента "Барселоны"

Федеральное бюро расследований (ФБР) инициировало расследование в отношении экс-президента "Барселоны" Сандро Роселя, передает Cadena Ser.Сообщается, что ФБР подозревает Роселя в отмывании денег, мошенничестве через Интернет и в других преступлениях. В связи с этим ФБР попросило мадридский суд № 3 произвести соответствующие проверки в офисах Роселя. Ближайшее окружение бывшего главы каталонского клуба утверждает, что проверок в офисах Роселя не было.