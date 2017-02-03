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Сергей Семак: на данный момент переговоров по игрокам "Зенита" не ведем
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры с "Зенитом" по поводу приобретения игроков.
"На данный момент переговоров по игрокам "Зенита" нет. Но от игроков, способных усилить "Уфу", мы, конечно, не отказались бы. Способны ли на это Кержаков, Файзулин или Рязанцев? Надо понимать, насколько будет укомплектована "Уфа" к концу трансферного окна.
Допустим, форвардов у нас и сейчас достаточное количество – пять нападающих, если не сказать – шесть. Полный комплект. Главное, чтобы они были здоров", - цитирует Семака "Чемпионат".
"На данный момент переговоров по игрокам "Зенита" нет. Но от игроков, способных усилить "Уфу", мы, конечно, не отказались бы. Способны ли на это Кержаков, Файзулин или Рязанцев? Надо понимать, насколько будет укомплектована "Уфа" к концу трансферного окна.
Допустим, форвардов у нас и сейчас достаточное количество – пять нападающих, если не сказать – шесть. Полный комплект. Главное, чтобы они были здоров", - цитирует Семака "Чемпионат".
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