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Валерий Карпин: конфликты с Зиданом и Денисовым решались за кружкой пива

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о том, как решались конфликты на поле с участием Игоря Денисова и Зинедина Зидана.

– Когда последний раз вам хотелось пустить в ход кулаки?

– В обычной жизни? Не помню. А в футболе… 2010-й, "Спартак" – "Зенит", эпизод с Игорем Денисовым. Позже встретились за кружкой пива, все утрясли.

– Может, вы и с Зиданом в 2000-м после драки на "Стад де Франс" пиво пили?

– Пил. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили – с кем не бывает? Потом помирились в тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: "Все о’кей?" – "Ноу проблем". Выпили по бокалу и разошлись, – цитирует Карпина "СЭ".
Теги: Карпин
Сегодня, 08:56
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5
(1)
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:00) #
  • 0
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online

Цитата: Lord_Vik
И Бышовец, с.ука виновен не меньше в том, что не попали.

Какой же ты чудак, Бышовец сильно виноват, что ему игроков не давали под тем или иным предлогом?
Есть же такие, которые видят только красно-белое.
Бышовец сильно виноват в своей гордыне, думал что начало получаться с клубом получиться и со сборной. Не учел товарищ подводных течений. плюс отсутствие элементарной дипломатии
Классно избавились от независимого профессионала со всех сторон.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Валера на себе тащил ту сборную в 98м году.
Как же обидно.
КОнечно Филимонов допустил ошибку фатальную и для сборной и для своей карьеры.
Но то, что Бышовец делал в первых 4-х матчах того отбороа - это преступление.
И Бышовец, с.ука виновен не меньше в том, что не попали.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Вот что понравилось- Зидан подошел.....Все о ' кей ?. Ну Валера , ну великий , пипец
Регистрация: 25.01.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:21) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: safonas
кто бы что ни говорил, но Валера очень сильный духом и очень харизматичный человек!

зришь в корень.

в любом случае харизматичный человек не может быть слабым духом, а Валерий - даже очень харизматичный.
тренером ему конечно быть не надо, а вот генеральным директором на место Родионова, очень даже.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:00) #
  • +8
  •  (10)

кто бы что ни говорил, но Валера очень сильный духом и очень харизматичный человек!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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