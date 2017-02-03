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Криштиану Роналду: Коэнтрау - один из лучших защитников в мире

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду похвалил защитника своей команды Фабиу Коэнтрау.

"Один на один с Коэнтрау на тренировке. Доволен тем, что борюсь с моим братом и одним из защитников в мире, которых пройти труднее всего", - написал Роналду в Инстаграме.

По итогам 20 туров чемпионата Испании Коэнтрау принял участие лишь в одном матче, однако у португальца была травма бедра.



Газета.ru
Теги: Роналду Коэнтрау
Сегодня, 08:59
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