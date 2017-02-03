Жоаозиньо вернулся к работе в общей группе "Краснодара" (видео)

"Краснодар" накануне первого испанского спарринга с венгерским "Видеотоном" провел лишь одну тренировку. Большая ее часть прошла под дождем, а началось все с поздравительных слов в адрес именинника, главного тренера Игоря Шалимова, которые произнес генеральный директор ФК "Краснодар" Владимир Хашиг.К работе в общей группе, пусть и с ограничениями, вернулся Жоаозиньо. Во время зимнего отпуска полузащитник побывал в немецкой клинике, где врачи произвели плановый медосмотр его правой ноги, которую он серьезно травмировал в марте 2015 года. На первом сборе в ОАЭ и в начале испанского сбора 22-й номер "Краснодара" работал по индивидуальной программе, теперь же начал втягиваться в полноценный тренировочный процесс.