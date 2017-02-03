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Дмитрий Селюк: руководство "Локомотива", вы делаете все, чтобы отправить клуб в ФНЛ?
Агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о зимней трансферной компании "Локомотива".
"Шаги, предпринимаемые новым руководством "Локомотива", – несусветная глупость. Спортивным директором клуба назначается дядя, видевший футбол в детском садике. Он тут же приводит в команду 32-летнего Фарфана, последний матч которого в ОАЭ датирован октябрем прошлого года. Лучше бы он привел кого-то из детишек, которыми занимался, это могло принести "Локомотиву" пользу хотя бы в перспективе.
Даже если бы Фарфан был хорошим футболистом, уже через год, учитывая его возраст, ему нужно было бы искать замену. А ведь учтите, что игроку понадобится время на адаптацию к РФПЛ.
В "Локомотив" также приглашается почти не игравший в последнее время из-за травм защитник из "КПР", занимающих 18-е место в чемпионшипе. Это попахивает коррупцией.
То же самое могу сказать о приглашении на просмотр супернападающего Коре из полностью неизвестного литовского клуба, где он забил в местном первенстве 1 гол в 13 матчах. Также хочется передать привет Прудникову, не забившему в "Оренбурге" ни одного мяча. "Локомотив" же приглашает его на просмотр с идеей укрепления команды.
У меня вопрос к президенту "Локомотива", спортивному директору и всем работникам, отвечающим за клуб: это все делается специально, чтобы отправить "Локомотив" в ФНЛ?" - цитирует Селюка "Чемпионат".
"Шаги, предпринимаемые новым руководством "Локомотива", – несусветная глупость. Спортивным директором клуба назначается дядя, видевший футбол в детском садике. Он тут же приводит в команду 32-летнего Фарфана, последний матч которого в ОАЭ датирован октябрем прошлого года. Лучше бы он привел кого-то из детишек, которыми занимался, это могло принести "Локомотиву" пользу хотя бы в перспективе.
Даже если бы Фарфан был хорошим футболистом, уже через год, учитывая его возраст, ему нужно было бы искать замену. А ведь учтите, что игроку понадобится время на адаптацию к РФПЛ.
В "Локомотив" также приглашается почти не игравший в последнее время из-за травм защитник из "КПР", занимающих 18-е место в чемпионшипе. Это попахивает коррупцией.
То же самое могу сказать о приглашении на просмотр супернападающего Коре из полностью неизвестного литовского клуба, где он забил в местном первенстве 1 гол в 13 матчах. Также хочется передать привет Прудникову, не забившему в "Оренбурге" ни одного мяча. "Локомотив" же приглашает его на просмотр с идеей укрепления команды.
У меня вопрос к президенту "Локомотива", спортивному директору и всем работникам, отвечающим за клуб: это все делается специально, чтобы отправить "Локомотив" в ФНЛ?" - цитирует Селюка "Чемпионат".
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