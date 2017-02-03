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Дмитрий Селюк: руководство "Локомотива", вы делаете все, чтобы отправить клуб в ФНЛ?

Агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о зимней трансферной компании "Локомотива".

"Шаги, предпринимаемые новым руководством "Локомотива", – несусветная глупость. Спортивным директором клуба назначается дядя, видевший футбол в детском садике. Он тут же приводит в команду 32-летнего Фарфана, последний матч которого в ОАЭ датирован октябрем прошлого года. Лучше бы он привел кого-то из детишек, которыми занимался, это могло принести "Локомотиву" пользу хотя бы в перспективе.

Даже если бы Фарфан был хорошим футболистом, уже через год, учитывая его возраст, ему нужно было бы искать замену. А ведь учтите, что игроку понадобится время на адаптацию к РФПЛ.

В "Локомотив" также приглашается почти не игравший в последнее время из-за травм защитник из "КПР", занимающих 18-е место в чемпионшипе. Это попахивает коррупцией.

То же самое могу сказать о приглашении на просмотр супернападающего Коре из полностью неизвестного литовского клуба, где он забил в местном первенстве 1 гол в 13 матчах. Также хочется передать привет Прудникову, не забившему в "Оренбурге" ни одного мяча. "Локомотив" же приглашает его на просмотр с идеей укрепления команды.

У меня вопрос к президенту "Локомотива", спортивному директору и всем работникам, отвечающим за клуб: это все делается специально, чтобы отправить "Локомотив" в ФНЛ?" - цитирует Селюка "Чемпионат".
Теги: Селюк Локомотив
Сегодня, 09:35
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14
(4)
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:06) #
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online

По всем персоналиям Селюк прав на все 100.

Только если применить логику к его подопечным, получается
Траоре в ЦСКА это также коррупция.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:57) #
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Цитата: ТИboo
Селюк всё верно говорит. Не за горами то время, когда с трепетом и ностальгией будете вспоминать то чудное время, когда клубом руководила Смородская.

Я аж слезу пустил...
Регистрация: 27.09.2015
№12 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 10:54) #
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online

Селюк всё верно говорит. Не за горами то время, когда с трепетом и ностальгией будете вспоминать то чудное время, когда клубом руководила Смородская.
Регистрация: 6.08.2016
№11 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:52) #
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Селюк пишет полный бред! Начнем с того что после смородщины клуб не может много тратить так как нарушал фэйрплэй. То есть любое минимальное нарушение и клуб как Динамо исключают на время из еврокубков.
Фарфан конечно сомнительно подписывать. Но он пришел бесплтно и думаю на очень адекватные деньги. Остальных других пока еще никого не подписали! А то что приезжают на просмотр так это игроки едут за свой счет. Локомотив ничего не платит и не теряет. Проявят себя то возьмут на небольшую ЗП не проявят то досвидание.
Регистрация: 27.09.2015
№10 Написал: Академия (Сегодня, 10:42) #
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online

проблема нынешних управленцев в том, что на ситуацию они смотрят в цифрах и красиво нарисованных графических изображениях. Раньше, как то все иначе было. Годами следили за конкретным игроком, ездили в живую смотрели, постоянно были новости, что были замечены скауты какой то команды, а сейчас главный показатель статистика, то есть бумажка. Уверен многие руководители в лицо не знают, как игрок выглядит и как играет тоже не видели, но с полной серьезностью смотря на листочки делают выводы покупать или нет.
Регистрация: 20.06.2016
№9 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Селюк - это брат Бубнова, а Орлов и Рейнгольд тоже наверное их родственники


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Селюк тут прав, в Локо происходят странные вещи
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: trent (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну в принципе похоже...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: fits (Сегодня, 10:24) #
  • +1
  •  (3)

Да этот Селюк предлагал Локо своего игрока, но не взяли...
Вот теперь и бесится, он что за Локо топит?
Помои лить на всех, кто не согласен с его предложениями,
вот его кредо... Нехороший человек...
Регистрация: 6.10.2016
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
зАТКНИ Свой рот идиот, а сам то какой хлам крышует. Траоре -бревно бревном. Чья бы корова мычала а эта корова лучше бы молчала.
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Селюк " Что за спортдиректор в Локо. Возьмите меня на его место, ведь у меня целая обойма хороших и белых и не очень для ЧР".Правда, многие из них ...ДЕРЕВЯННЫЕ.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не знала что когда нибудь соглашусь с Селюком.Локо конечно это просто пипец.
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:43) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Агентишко, сама ваша пиз .......тия выманивает игроков, Жемалетдинова, Миранчука и прочих. Заткнули бы зевало.
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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж, после Фернандеша и Ньясса только шлак всякий был..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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