Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: Лаудруп два часа отрабатывал и уходил домой, это не работа тренера

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своих ошибках на посту генерального директора красно-белых. Специалист занимал эту должность с 2008-го по 2012 год.

– Главная ошибка генерального директора Карпина?

– Ошибок, наверное, было много. Какая главная – не знаю.

– Лаудруп ведь был вашей креатурой? Потом сами признались – не ожидали, насколько вялым он окажется.

– Вот вы серьезно говорите, что это моя креатура? Как считаете, кто в ЦСКА выбирает тренера? В "Краснодаре"?

– Гинер и Галицкий.

– Ну и какой смысл спрашивать, кто выбирает тренера для "Спартака"?

– В каком-то интервью обмолвились, что вы были инициатором.

– Предложить владельцу пять-шесть кандидатур или даже восемь – этим занимаются генеральный директор и селекционный отдел. Последнее слово всегда за владельцем.

– Лаудруп действительно поразил вялостью и непрофессионализмом?

– Не было у него того, что я видел у Эмери, например. Лаудруп себя вел как футболист.

– То есть?

– Приходил на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. Это не работа тренера.

– В какой момент все с Лаудрупом стало ясно?

– Понимаете, Лаудруп в "Хетафе" работал так же – и был результат. С теми футболистами, возможно, двух часов достаточно. С нашими – нет. Потому что в России все по-другому.

СЭ
Теги: Карпин Спартак
Сегодня, 09:48
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: molot327
Работа тренера измеряется не количеством отработанных часов, а количеством заработанных титулов.

Значит в мире много тренеров, которые вообще не работали. Титулов то нет, по твоей логике.

Запомни раз и навсегда. Работа тренера определяется прогрессом команды. А иначе в Томи и прочих командах никогда не будет тренеров.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 09:58) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Валерий Карпин: Лаудруп два часа отрабатывал и уходил домой, это не работа тренера
Работа тренера измеряется не количеством отработанных часов, а количеством заработанных титулов.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.