Валерий Карпин: Лаудруп два часа отрабатывал и уходил домой, это не работа тренера

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:42
Патрис Эвра выбыл на полторы-две недели
Патрис Эвра выбыл на полторы-две недели
Вчера 23:34
Федерация футбола Украины отклонила претензии Артёма Милевского к киевскому "Динамо" (3)
Федерация футбола Украины отклонила претензии Артёма Милевского к киевскому "Динамо" (3)
Вчера 23:15
"Наполи" претендует на Златана Ибрагимовича
"Наполи" претендует на Златана Ибрагимовича
Вчера 22:43
Роналдиньо стал послом "Барселоны"
Роналдиньо стал послом "Барселоны"
Вчера 22:31
Сергей Брызгалов и Магомед-Эми Джабраилов ушли из "Терека" (1)
Сергей Брызгалов и Магомед-Эми Джабраилов ушли из "Терека" (1)
Вчера 22:14
Дмитрий Сенников: Миранчук подходит под игру "Спартака", но не уверен, что он там будет играть (2)
Дмитрий Сенников: Миранчук подходит под игру "Спартака", но не уверен, что он там будет играть (2)
Вчера 22:03
Шамиль Асильдаров в третий раз вернулся в "Анжи"
Шамиль Асильдаров в третий раз вернулся в "Анжи"
Вчера 21:34
Алексей Сафонов: "Локомотив" должен был продлевать контракт с Миранчуком намного раньше (1)
Алексей Сафонов: "Локомотив" должен был продлевать контракт с Миранчуком намного раньше (1)
Вчера 21:29
"Кубани" запрещено регистрировать новых игроков (2)
"Кубани" запрещено регистрировать новых игроков (2)
Вчера 21:13
Иско не будет продлевать контракт с "Реалом"
Иско не будет продлевать контракт с "Реалом"
Вчера 21:02
Андрей Шевченко: мы возмущены ситуацией вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули (18)
Андрей Шевченко: мы возмущены ситуацией вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули (18)
Вчера 20:36
"Борнмут" продлил контракт с Райаном Фрейзером
"Борнмут" продлил контракт с Райаном Фрейзером
Вчера 20:32
"Спартак-2" нанес поражение "Висле" (5)
"Спартак-2" нанес поражение "Висле" (5)
Вчера 20:27
Футболисты "Бетиса" поддержали Зозулю (4)
Футболисты "Бетиса" поддержали Зозулю (4)
Вчера 20:23
Фернандо Торрес: удачи в "Зените", Ива! (1)
Фернандо Торрес: удачи в "Зените", Ива! (1)
Вчера 19:53
Аарон Рэмзи выбыл на месяц из-за травмы голени
Аарон Рэмзи выбыл на месяц из-за травмы голени
Вчера 19:50
ЦСКА и "Виктория" сыграли без забитых мячей (10)
ЦСКА и "Виктория" сыграли без забитых мячей (10)
Вчера 19:15
Андрес Иньеста вернулся к тренировкам
Андрес Иньеста вернулся к тренировкам
Вчера 19:00
Артем Дзюба стал новым капитаном "Зенита" (145)
Артем Дзюба стал новым капитаном "Зенита" (145)
Валерий Карпин: Лаудруп два часа отрабатывал и уходил домой, это не работа тренера
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своих ошибках на посту генерального директора красно-белых. Специалист занимал эту должность с 2008-го по 2012 год.
– Главная ошибка генерального директора Карпина?
– Ошибок, наверное, было много. Какая главная – не знаю.
– Лаудруп ведь был вашей креатурой? Потом сами признались – не ожидали, насколько вялым он окажется.
– Вот вы серьезно говорите, что это моя креатура? Как считаете, кто в ЦСКА выбирает тренера? В "Краснодаре"?
– Гинер и Галицкий.
– Ну и какой смысл спрашивать, кто выбирает тренера для "Спартака"?
– В каком-то интервью обмолвились, что вы были инициатором.
– Предложить владельцу пять-шесть кандидатур или даже восемь – этим занимаются генеральный директор и селекционный отдел. Последнее слово всегда за владельцем.
– Лаудруп действительно поразил вялостью и непрофессионализмом?
– Не было у него того, что я видел у Эмери, например. Лаудруп себя вел как футболист.
– То есть?
– Приходил на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. Это не работа тренера.
– В какой момент все с Лаудрупом стало ясно?
– Понимаете, Лаудруп в "Хетафе" работал так же – и был результат. С теми футболистами, возможно, двух часов достаточно. С нашими – нет. Потому что в России все по-другому.
СЭ
– Главная ошибка генерального директора Карпина?
– Ошибок, наверное, было много. Какая главная – не знаю.
– Лаудруп ведь был вашей креатурой? Потом сами признались – не ожидали, насколько вялым он окажется.
– Вот вы серьезно говорите, что это моя креатура? Как считаете, кто в ЦСКА выбирает тренера? В "Краснодаре"?
– Гинер и Галицкий.
– Ну и какой смысл спрашивать, кто выбирает тренера для "Спартака"?
– В каком-то интервью обмолвились, что вы были инициатором.
– Предложить владельцу пять-шесть кандидатур или даже восемь – этим занимаются генеральный директор и селекционный отдел. Последнее слово всегда за владельцем.
– Лаудруп действительно поразил вялостью и непрофессионализмом?
– Не было у него того, что я видел у Эмери, например. Лаудруп себя вел как футболист.
– То есть?
– Приходил на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. Это не работа тренера.
– В какой момент все с Лаудрупом стало ясно?
– Понимаете, Лаудруп в "Хетафе" работал так же – и был результат. С теми футболистами, возможно, двух часов достаточно. С нашими – нет. Потому что в России все по-другому.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.