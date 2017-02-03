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Арда Туран готов обсудить возможность перехода в китайский клуб

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран готов обсудить возможность перехода в китайскую суперлигу, информирует beIN Sports Turkey.

30-летний игрок может вступить в переговоры с представителями одного из китайских клубов. Турану был предложен четырехлетний контракт с гонораром в 100 миллионов евро (25 миллионов за сезон).
Теги: Туран
Сегодня, 09:56
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