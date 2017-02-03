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Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, Лионель Месси - второй

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первую строчку занимает нападающий "Реала" Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов (56 миллионов долларов – зарплата в клубе и призовые, 32 миллиона долларов – реклама).

Вторым стали форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец заработал 81,4 миллиона долларов (53,4 + 28). Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс – третий. На его банковских счетах 77,2 миллиона долларов (23,2 + 54).

СЭ
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 09:58
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№3 Написал: Академия (Сегодня, 11:00) #
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online

ха, уверен Месси напрягся. Ждем новости о новом контракте Месси... Довели дело до маразма. Ладно реклама-дело каждого.
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: daveG MO (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
можно было бы и проще заголовок сделать "Месси - второй" ))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ща Месси себе отобьет контракт у Барсы.
Регистрация: 22.09.2007
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