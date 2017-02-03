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Сергей Брызгалов заключил контракт с "Анжи" (фото)

Экс-защитник "Терека" и "Спартака" Сергей Брызгалов подписал контракт с "Анжи", информирует пресс-служба махачкалинцев.

Сообщается, что соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на один год.

Теги: Брызгалов Анжи
Сегодня, 11:41
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(1)
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Жалко ,хрустальным оказался Сергей, а подавал большие надежды в Спартаке.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Анжи»
Кажется самое здравое приобретение.
Регистрация: 19.03.2013
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
В спартак казвказ, из спартака на кавказ
Регистрация: 6.01.2006
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