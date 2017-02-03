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Владислав Игнатьев: сборы у Семина тяжелее, чем у Муслина и Кучука
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о подготовке к весенней части сезона под руководством Юрия Семина.
– Вы ведь впервые проходите предсезонку у Семина. Тяжелые у него сборы?
– Нелегкие. Но они и не должны быть простыми. Сейчас надо работать, чтобы подойти к официальным матчам максимально готовыми.
– Если сравнивать с другими тренерами, которых у вас за карьеру было немало, с кем-то случалось тяжелее в плане нагрузок?
– Не припомню. Во всяком случае, сейчас, когда я сижу перед вами в таком состоянии, а тело болит от нагрузок, так и хочется сказать, что у Палыча работа в этом отношении самая серьезная. Наверное, так и есть. Было, конечно, непросто на сборах и при Муслине, и при Кучуке. Но у Семина все-таки еще тяжелее. И это нормально. Идет естественный рабочий процесс.
– А в чем главная тяжесть?
– В двухразовых тренировках. Трудимся без выходных. Короткий отдых был только между первым и вторым сборами. Хотя сейчас больше времени восстанавливаться между занятиями – если в январе жили дальше от полей, и много времени уходило на дорогу, то теперь базируемся в отеле совсем рядом. Это тоже важный фактор. На самом деле, если не брать во внимание накопившуюся усталость, то чувствую я себя замечательно. Работаю наравне со всеми, участвую в товарищеских матчах.
СЭ
– Вы ведь впервые проходите предсезонку у Семина. Тяжелые у него сборы?
– Нелегкие. Но они и не должны быть простыми. Сейчас надо работать, чтобы подойти к официальным матчам максимально готовыми.
– Если сравнивать с другими тренерами, которых у вас за карьеру было немало, с кем-то случалось тяжелее в плане нагрузок?
– Не припомню. Во всяком случае, сейчас, когда я сижу перед вами в таком состоянии, а тело болит от нагрузок, так и хочется сказать, что у Палыча работа в этом отношении самая серьезная. Наверное, так и есть. Было, конечно, непросто на сборах и при Муслине, и при Кучуке. Но у Семина все-таки еще тяжелее. И это нормально. Идет естественный рабочий процесс.
– А в чем главная тяжесть?
– В двухразовых тренировках. Трудимся без выходных. Короткий отдых был только между первым и вторым сборами. Хотя сейчас больше времени восстанавливаться между занятиями – если в январе жили дальше от полей, и много времени уходило на дорогу, то теперь базируемся в отеле совсем рядом. Это тоже важный фактор. На самом деле, если не брать во внимание накопившуюся усталость, то чувствую я себя замечательно. Работаю наравне со всеми, участвую в товарищеских матчах.
СЭ
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