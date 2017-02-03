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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что нелепо реагировать на высказывания хавбека красно-белых Дениса Давыдова.

– Недавно вычитали слова Дениса Давыдова: "Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина". Когда это слышите – о чем думаете?

– Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?

– Молодое дарование.

– А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.

– Значит, он Веллитона имел в виду?

– Наверное. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу.

– Напрасно.

– У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…

– Мамы закроют лица руками и будут долго плакать?

– И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.

– Смородская посоветовала футболисту Алиеву на прощание "больше читать". Что Давыдову посоветуете вы?

– Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.

– У Давыдова с интеллектом не очень?

– Раз такие вещи говорит – видимо, да.

– Когда тренер уходит, вслед ему несется много гадостей. Что с вами и случилось. Был кто-то, поразивший другим – деликатностью высказываний?

– Предполагал, кто может говорить добрые слова, а кто – нет. В этом смысле никто не поразил.

– Значит, слова того же Давыдова не стали неожиданностью?

– Подождите! (улыбается) Когда я работал со "Спартаком", в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Всё! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! Это все равно, что сегодня мальчик-студент скажет: "Голышак – клоун" (Юрий Голышак - журналист, бравший интервью, - прим.).

СЭ
Теги: Карпин Спартак Давыдов
Сегодня, 11:57
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14
(5)
№14 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальное такое интервью , всё по делу . Давыдов ? А что Давыдов , шансы давали и дают , вкалывать надо и доказывать , примеры - перед глазами , Кутепов , Зобнин , возможно Джикия . Играть только из за " паспорта " - уже не прокатит .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
как отрезал..давыдов это дно!что показали три тренера


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: sunsun (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Валера всё правильно говорит.
Давыдов, читай книги и поменьше болтай - может чего и получится.
Регистрация: 26.07.2016
№11 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (6)

Валера-лучший!!!
Регистрация: 18.12.2012
№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТИboo
Карпину просто обидно, что Месси разглядел в Давыдове своего приемника, а вот Валера был слеп, и не разглядел его незаурядные таланты.

Какой Месси?Кого разглядел?Не неси бред,если не знаешь истории про "кто и когда".

Цитата: safonas
прав Валера, чтобы какие то претензии предъявлять нужно самому что-то показывать, а как Давыдов полный ноль ничего не показывающий, а только вью раздающий как его бедного и несчастного гнобят...

Заметь,Валера всегда прав и никогда не виноват.Ни в чём!Он один Д'Артаньян.
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 12:25) #
  • -9
  •  (11)
online

Карпину просто обидно, что Месси разглядел в Давыдове своего приемника, а вот Валера был слеп, и не разглядел его незаурядные таланты.
Регистрация: 6.08.2016
№8 Написал: safonas (Сегодня, 12:24) #
  • +2
  •  (4)

прав Валера, чтобы какие то претензии предъявлять нужно самому что-то показывать, а как Давыдов полный ноль ничего не показывающий, а только вью раздающий как его бедного и несчастного гнобят...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:17) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если не дано быть тренером,то пусть хоть поговорит.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:10) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ivasi
где целое прочитать можно?

Сложно ткнуть на ссылку?

Цитата: nedva
Томи, Анжи и Мордовии...

Ошибочка. Не будет он ни блистать, ни в РФПЛ. Вторая лига - это потолок. У Козлова и то было больше таланта. А это абсолютный нулище во всех аспектах. И показатель этого похвала Федуна. А какой спец Федун - это известно всем.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:07) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Прав Валера. Давыдов- это распиаренная пустышка, которая будет в дальнейшем "блистать" в грандах типа Томи, Анжи и Мордовии...
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ivasi
Кусками опять выкладывают, где целое прочитать можно?


На СЭ. Классное вью.
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: Romalk (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ivasi,

Где-где... СЭ на первой странице сайта.
Регистрация: 23.11.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Давыдов - это Месси, епта!)
Карпин красава!)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Кусками опять выкладывают, где целое прочитать можно?
Регистрация: 26.08.2010
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