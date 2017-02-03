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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что нелепо реагировать на высказывания хавбека красно-белых Дениса Давыдова.
– Недавно вычитали слова Дениса Давыдова: "Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина". Когда это слышите – о чем думаете?
– Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?
– Молодое дарование.
– А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.
– Значит, он Веллитона имел в виду?
– Наверное. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу.
– Напрасно.
– У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…
– Мамы закроют лица руками и будут долго плакать?
– И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.
– Смородская посоветовала футболисту Алиеву на прощание "больше читать". Что Давыдову посоветуете вы?
– Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.
– У Давыдова с интеллектом не очень?
– Раз такие вещи говорит – видимо, да.
– Когда тренер уходит, вслед ему несется много гадостей. Что с вами и случилось. Был кто-то, поразивший другим – деликатностью высказываний?
– Предполагал, кто может говорить добрые слова, а кто – нет. В этом смысле никто не поразил.
– Значит, слова того же Давыдова не стали неожиданностью?
– Подождите! (улыбается) Когда я работал со "Спартаком", в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Всё! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! Это все равно, что сегодня мальчик-студент скажет: "Голышак – клоун" (Юрий Голышак - журналист, бравший интервью, - прим.).
СЭ
– Недавно вычитали слова Дениса Давыдова: "Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина". Когда это слышите – о чем думаете?
– Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?
– Молодое дарование.
– А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.
– Значит, он Веллитона имел в виду?
– Наверное. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу.
– Напрасно.
– У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…
– Мамы закроют лица руками и будут долго плакать?
– И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.
– Смородская посоветовала футболисту Алиеву на прощание "больше читать". Что Давыдову посоветуете вы?
– Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.
– У Давыдова с интеллектом не очень?
– Раз такие вещи говорит – видимо, да.
– Когда тренер уходит, вслед ему несется много гадостей. Что с вами и случилось. Был кто-то, поразивший другим – деликатностью высказываний?
– Предполагал, кто может говорить добрые слова, а кто – нет. В этом смысле никто не поразил.
– Значит, слова того же Давыдова не стали неожиданностью?
– Подождите! (улыбается) Когда я работал со "Спартаком", в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Всё! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! Это все равно, что сегодня мальчик-студент скажет: "Голышак – клоун" (Юрий Голышак - журналист, бравший интервью, - прим.).
СЭ
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