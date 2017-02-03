Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что нелепо реагировать на высказывания хавбека красно-белых Дениса Давыдова.– Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?– А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.– Наверное. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу.– У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…– И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.– Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.– Раз такие вещи говорит – видимо, да.– Предполагал, кто может говорить добрые слова, а кто – нет. В этом смысле никто не поразил.– Подождите! (улыбается) Когда я работал со "Спартаком", в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Всё! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! Это все равно, что сегодня мальчик-студент скажет: "Голышак – клоун" (Юрий Голышак - журналист, бравший интервью, - прим.).