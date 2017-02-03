Николас Ломбертс: "Зенит" обещал, что летом я смогу уйти куда захочу

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что летом сможет свободно покинуть Санкт-Петербург.



"Мне пообещали, что летом я смогу перейти в любой клуб, в который захочу. Рассчитываю, что они выполнят свое обещание", – передает слова Ломбертса voetbalkrant.com.