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Николас Ломбертс: "Зенит" обещал, что летом я смогу уйти куда захочу

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что летом сможет свободно покинуть Санкт-Петербург.

"Мне пообещали, что летом я смогу перейти в любой клуб, в который захочу. Рассчитываю, что они выполнят свое обещание", – передает слова Ломбертса voetbalkrant.com.
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 11:59
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(0)
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile обещал..
у аршавина и кержакова спроси как зенит обещания свои выполняет..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да отпустят Коля.Но не даром.Я все понимаю,но контракт есть контракт.Подписал,значит играй,не хочешь разрывай контракт и плати клубу неустойку или доплати из личных средств если клуб который тебя хочет купить не может заплатить всю сумму.Это профессиональный спорт.Вон Витсель продолжал пахать и был готов доработать до конца,потому что профи и это его работа.А просить что бы даром отпустили глупо,начать хотя бы с того,что интересы клуба должны быть выше интересов игрока.Уверен отпустили бы и сейчас,но бельгийцы видимо хотели на халяву.Спорт и бизнес идут рука об руку и нужно это не забывать,хотя с человеческой точки зрения отпускать игрока нужно,тем более Нико столько лет отдавшего команде,да и объективно он сильно сдал.Гарай потеря,Ломбертс нет.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: sunsun (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: sunsun
Ты должен думать, когда подписываешь контракт, а не ныть, когда перестаёшь проходить в состав или если тебе вдруг захочется уйти.

Привет Аршавину,он вообще играть отказался)

Всех касается
Регистрация: 26.07.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
наивный бельгийский юноша
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sunsun
Ты должен думать, когда подписываешь контракт, а не ныть, когда перестаёшь проходить в состав или если тебе вдруг захочется уйти.

Привет Аршавину,он вообще играть отказался)
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 12:55) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обещал-не значит,что женится......)))))
)
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: sunsun (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ты должен думать, когда подписываешь контракт, а не ныть, когда перестаёшь проходить в состав или если тебе вдруг захочется уйти.
Регистрация: 26.07.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:43) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Летом какого года?
Регистрация: 3.11.2016
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