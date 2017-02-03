Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Чума Анене: закралось ощущение, что я играю в договорном матче

Нападающий "Амкара" Чума Анене высказал свое мнение о контрольном матче с румынским "Ботошани" (0:3) на сборе в Турции.

"До нашего недавнего товарищеского матча с "Ботошани" я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно.

Но по игре с "Ботошани" у меня закралось ощущение, что я сознательно участвовал в матче, который оказался договорным. Два пенальти за первый тайм, второй - на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался… Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико.

Не знаю, почему мы не покинули поле в знак протеста. Я никогда не участвовал в игре, где моя команда была вынуждена так поступить. Хотя однажды она прервала матч, который сочла подозрительным. Я тогда был травмирован", - цитирует Анене "Матч ТВ".
Теги: Терек
Сегодня, 12:24
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Сибирячок
Если чуешь договорняк, то испорти обедню судейке и забей незапланированный им гол.

в свои ворота или в чужие???
сейчас уже на счет никто не ставит, ставят на тотал голов и тотал голов 1 команды... вот и все)
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Если чуешь договорняк, то испорти обедню судейке и забей незапланированный им гол.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.