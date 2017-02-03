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Чума Анене: закралось ощущение, что я играю в договорном матче
Нападающий "Амкара" Чума Анене высказал свое мнение о контрольном матче с румынским "Ботошани" (0:3) на сборе в Турции.
"До нашего недавнего товарищеского матча с "Ботошани" я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно.
Но по игре с "Ботошани" у меня закралось ощущение, что я сознательно участвовал в матче, который оказался договорным. Два пенальти за первый тайм, второй - на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался… Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико.
Не знаю, почему мы не покинули поле в знак протеста. Я никогда не участвовал в игре, где моя команда была вынуждена так поступить. Хотя однажды она прервала матч, который сочла подозрительным. Я тогда был травмирован", - цитирует Анене "Матч ТВ".
"До нашего недавнего товарищеского матча с "Ботошани" я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно.
Но по игре с "Ботошани" у меня закралось ощущение, что я сознательно участвовал в матче, который оказался договорным. Два пенальти за первый тайм, второй - на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался… Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико.
Не знаю, почему мы не покинули поле в знак протеста. Я никогда не участвовал в игре, где моя команда была вынуждена так поступить. Хотя однажды она прервала матч, который сочла подозрительным. Я тогда был травмирован", - цитирует Анене "Матч ТВ".
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