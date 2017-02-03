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Юрий Семин: думаю, есть возможности исправить ошибки и спасти "Кубань"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что есть возможности исправить допущенные ошибки и спасти футбольный клуб "Кубань". Руководители должны найти выход в сложной финансовой ситуации.

Ранее футболисты "Кубани" обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с многомесячными долгами.

"Люди, которые раньше были у руля Краснодарского края, делали все, чтобы сохранить футбольную "Кубань". Наверное, были сделаны грубые ошибки в чем-то. Но возможности исправить их и спасти клуб есть. Мне хотелось бы, чтобы исправили (эти ошибки).

Мне очень жаль, что такое происходит с "Кубанью". В Краснодарском крае это самый популярный клуб во всех видах спорта. Я вспоминаю те времена, когда на футбольную "Кубань" ходил полный стадион, когда люди стояли в очередях в кассы за билетами.

Болельщикам очень сложно принять то, что происходит с "Кубанью". Руководители должны найти какой-то выход в этой сложной ситуации. Очень важно сохранить традиции кубанского футбола, сохранить их для дальнейшего поколения, для молодых ребят", - передает слова Семина "Р-Спорт".
Теги: Семин Кубань
Сегодня, 12:33
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(1)
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:26) #
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  •  (1)

летом после локомотива возможность будет...
Регистрация: 26.01.2017
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:49) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Семин при всем уважении работает до лета...
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:40) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Палыч,тебе лучше самому объявлять пора операцию по спасению.Вот только не пойму-тебя спасать от Локомотива или Локомотив от тебя?
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: RJM555 (Сегодня, 12:36) #
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  •  (4)

лучше бы про свои дела думал бы......старый маразматик
Регистрация: 28.02.2010
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