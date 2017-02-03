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Дмитрий Булыкин: выражение "звездная болезнь" придумали в России

Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно выражения "звёздная болезнь".

"Вот это выражение "звёздная болезнь" придумали в России. Почему-то любят у нас такой диагноз футболистам ставить. Я думаю, что это просто переход на новый социальный уровень. Иное общение, иные потребности. Да и требования к себе выше.

Конечно, есть люди, как говорится, без головы. Но тут вот эта "звёздность" ничего не изменит. Как человек был недалёким, так он им и останется. Я и не спорю, многих людей меняют деньги. И меняют очень сильно. Но я себя к таким не отношу, так как само понятие "звёздная болезнь" в принципе отрицаю", - цитирует Булыкина "Welcome2018".
Теги: Булыкин
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: sunsun (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Димка болезнью переболел в тяжёлой форме, поэтому недалёкость у него осталась.
Регистрация: 26.07.2016
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