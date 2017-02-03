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Дмитрий Булыкин: выражение "звездная болезнь" придумали в России
Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно выражения "звёздная болезнь".
"Вот это выражение "звёздная болезнь" придумали в России. Почему-то любят у нас такой диагноз футболистам ставить. Я думаю, что это просто переход на новый социальный уровень. Иное общение, иные потребности. Да и требования к себе выше.
Конечно, есть люди, как говорится, без головы. Но тут вот эта "звёздность" ничего не изменит. Как человек был недалёким, так он им и останется. Я и не спорю, многих людей меняют деньги. И меняют очень сильно. Но я себя к таким не отношу, так как само понятие "звёздная болезнь" в принципе отрицаю", - цитирует Булыкина "Welcome2018".
"Вот это выражение "звёздная болезнь" придумали в России. Почему-то любят у нас такой диагноз футболистам ставить. Я думаю, что это просто переход на новый социальный уровень. Иное общение, иные потребности. Да и требования к себе выше.
Конечно, есть люди, как говорится, без головы. Но тут вот эта "звёздность" ничего не изменит. Как человек был недалёким, так он им и останется. Я и не спорю, многих людей меняют деньги. И меняют очень сильно. Но я себя к таким не отношу, так как само понятие "звёздная болезнь" в принципе отрицаю", - цитирует Булыкина "Welcome2018".
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