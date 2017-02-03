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Хавьер Грасия: главное для "Рубина" - набрать тренировочные и игровые объемы

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия рассказал о работе на втором тренировочном сборе, который проходит в Испании.

"Самое главное для нас сейчас – набрать тренировочные и игровые объемы за счет товарищеских матчей.

Нам предстоит сыграть с соперниками из разных чемпионатов с разным уровнем. Мы при подготовке к этим матчам будем учитывать особенности каждого соперника и будем выделять те аспекты, которые нам предстоит проявить в этих матчах", – цитирует Грасию "Реальное время".
Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 12:59
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