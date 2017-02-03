"Амкар" на втором сборе сыграет со сборной Узбекистана

Соперниками "Амкара" на втором сборе в Турции станут клубы из Боснии, Молдавии и Казахстана, а также национальная сборная Узбекистана.На втором сборе запланировано провести четыре контрольных матча:6 февраля – с боснийским «Железничаром» (3-е место в текущем чемпионате Боснии и Герцеговины)10 февраля – с национальной сборной Узбекистана (61-е место в рейтинге FIFA)14 февраля – с ФК «Шериф» (Тирасполь) (2-е место в чемпионате Молдавии)18 февраля – с казахстанским «Актобе» (завершил чемпионат страны-2016 на 6-м месте).Сбор завершится 19 февраля.